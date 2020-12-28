Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) вважатиметься фаворитом у поєдинку проти співвітчизника Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксери повинні зійтися наступного року за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Поки контракт на бій не підписано, проте вже зараз букмекери почали приймати ставки на грандіозну подію.

Перемога Ф'юрі оцінюється котуванням 1,57. Нічия оцінюється показником 17,00. А коефіцієнт на успіх Джошуа досягає рівня 2,37.

Зазначимо, що статус поєдинку залежить від українця Олександра Усика (18-0, 13 КО), який є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій із Джошуа. Водночас українець натякнув, що готовий почекати з боєм проти британця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик дав свій прогноз на поєдинок Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа.