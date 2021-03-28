Боксер виграв чемпіонський бій нокаутом на останній секунді 11-го раунду. Відео

Британський боксер Тед Чізмен (17-2-1, 10 КО) переміг співвітчизника Джеймса Меткафа (21-1, 13 КО) в бою за титул чемпіона Британської Співдружності в першій середній вазі.

Зустріч на арені Europa Point Sports Complex у Гібралтарі ознаменувалася фантастичною рубкою і завершилася достроково.

Уже в 4-му раунді Чізмен просто задавив Меткафа градом ударів, б'ючи його біля канатів.

Джеймс зміг витримати божевільний град ударів і в 7-й трихвилинці ледь сам не здобув перемогу.

Розв'язка настала в кінцівці бою. На останній секунді 11-го раунду в одному з обмінів Чізмену вдалася серія з бічних ударів. Меткаф звалився на ринг і встати не зміг.

Нагадаємо, що головним боєм на боксерському вечорі в Гібралтарі став реванш Повєткіна і Вайта. Бій знаменитих супертяжів закінчився в 4-му раунді поразкою росіянина.

Пізніше було опубліковано відео нокауту, а також добірку найкращих моментів.

Раніше дружина Повєткіна своєю зовнішністю викликала бурхливе обговорення в Англії.