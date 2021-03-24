Бажаному супернику Ломаченка загрожує сім років в'язниці

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
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Джервонта Девіс

Американському боксерові Джервонті "Танку" Девісу загрожує сім років в'язниці за те, що він нібито став винуватцем ДТП, а потім втік із місця події до приїзду поліції.

Як повідомляє видання BoxingScene, у листопаді 2020 року спортсмен проїхав на червоне світло на своєму Lamborghini Uris і врізався в автомобіль Toyota, який рухався перехрестям. У результаті зіткнення четверо пасажирів отримали пошкодження, але жодна з цих травм не становила загрози для життя.

Девіса звинуватили за 14 пунктами. Максимальний термін ув'язнення, який може очікувати на "Танка", якщо його засудять за всіма статтями, становить 7 років і 55 днів.

На рахунку Джервонти 24 перемоги в 24 поєдинках на професійному рівні, 23 з яких були здобуті нокаутом.

Раніше українець Василь Ломаченко заявив, що хотів би побитися з непереможним американцем, якщо не зможе домогтися реваншу з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом. Дізнавшись про бажання нашого співвітчизника, "Танк" зробив прогноз на їхній можливий поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий найімовірніший наступний суперник Ломаченка й орієнтовний час проведення бою.

Василь ЛомаченкоДжервонта Девiс