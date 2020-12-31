Ломаченко розкрив ім'я боксера, з яким хотів би провести наступний бій
Українець Василь Ломаченко зізнався, що якби міг обирати, то провів би свій наступний бій проти Джервонти Девіса.
Відповідаючи на запитання про найкращих бійців легкого дивізіону в інтерв'ю на YouTube-каналі Snowqueenla, наш співвітчизник сказав, що йому подобається агресія американця. Однак він вважає, що відразу після його поразки в поєдинку проти Теофімо Лопеса ніхто не буде організовувати їхній поєдинок.
"Я не боксував ні з Девіном Хейні, ні з Джервонтою Девісом. Мені більше подобається Девіс, тому що він агресивніше. Ну і він шульга. Мені подобається з шульгами боксувати. Це якщо ми говоримо про те, кого б я обрав на наступний поєдинок, якби у мене була така можливість. Але я сумніваюся, що промоутери зможуть зробити це зараз. Не знаю, чи зможуть вони відразу організувати цей бій", – розповів Ломаченко.
Відзначимо, що Девіс виграв усі 24 поєдинки, проведені на професійному рингу, 23 з них закінчивши нокаутом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Боб Арум назвав імена можливих суперників українця залежно від того, в якому дивізіоні вирішить продовжити виступи наш співвітчизник.