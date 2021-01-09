Росія встановила антирекорд у біатлоні

Залишившись без медалі в пасьют 5-го етапу Кубку світу з біатлону збірна Росії встановила особистий антирекорд за кількістю гонок без медалей.

Чоловіча гонка переслідування в німецькому Оберхофі стала 43-м виступом російської команди поспіль, що завершився без завойованих медалей.

Найкращим з росіян став Матвій Єлісєєв, який фінішував на 16-му місці, поступившись при цьому переможцю Стурлi Холм Легрейду з Норвегії більше однієї хвилини.

Останній раз росіяни брали нагороди 16 лютого на чемпіонаті світу-2020 на Антхольці ( "бронза" Олександра Логінова).

Попереднє антидосягненя було оформлено в сезоні-2019/20, коли російські біатлоністи не завойовувала медалі в 28 гонках поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська біатлоністка Наталія Гербулова із захопленням оцінила свій виступ в спринті на 5-му етапі КС.

25-річна уродженка Пермі фінішувала на 87-му рядку (з 104 спортсменів), що сприйняла, як успіх.