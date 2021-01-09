Підручний не вийшов на старт гонки Кубку світу з біатлону

Чоловічою гонкою переслідування на дистанції 12,5 км продовжився 5-й етап Кубку світу з біатлону, що проходить в ці дні в німецькому Оберхофі.

Україна в цій дисципліні була представлена лише Артемом Примою. Капітан нашої збірної Дмитро Підручний, що посiв напередодні в спринті 53-е місце, не вийшов на старт. Тренерський штаб перед естафетою дав 29-річному українцю додатковий день відпочинку.

Прима в гонці переслідування не зміг показати точну стрільбу, зробив по промаху на стійці і на лежці, і фінішував 30-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 5-му етапі КС відбулася жіноча гонка переслідування. Найкращою серед українок стала Юлія Джима (14-е місце).

Результати гонки

Відзначимо, що Підручний став автором найвищого результату в збірній України на 4-му етапі Кубку світу з біатлону.