Пидручный не вышел на старт гонки Кубка мира по биатлону

Мужской гонкой преследования на дистанции 12,5 км продолжился 5-й этап Кубка мира по биатлону, проходящий в эти дни в немецком Оберхофе.

Украина в этой дисциплине была представлена лишь Артемом Примой. Капитан нашей сборной Дмитрий Пидручный, занявший накануне в спринте 53-е место, не вышел на старт. Тренерский штаб перед эстафетой дал 29-летнему украинцу дополнительный день отдыха.

Прима в гонке преследования не смог показать точную стрельбу, допустил по промаху на стойке и на лежке, и финишировал 30-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 5-м этапе КМ состоялась женская гонка преследования. Лучшей среди украинок стала Юлия Джима (14-е место).

Результаты гонки

Отметим, что Пидручный стал автором наивысшего результата в сборной Украины на 4-м этапе Кубка мира по биатлону.