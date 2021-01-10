Збірна України невдало завершила 5-й етап Кубку світу з біатлону

У німецькому Оберхофі одиночною змішаною естафетою завершився 5-й етап Кубку світу з біатлону.

Україна, яку представляли Віта Семеренко й Антон Дудченко, фінішувала 14-ю з 18 команд, програвши 3 хвилини переможцю – команді Франції.

Гонка для нашої збірної почалася жахливо. Уже на другому вогневому рубежі першого етапу Віта зробила чотири неточних постріли, пішовши на штрафне коло.

Надалі українські біатлоністи перебували в кінці пелотону, ведучи боротьбу зі швейцарськими та литовськими спортсменами.

Усього наш дует використав 10 додаткових патронів, на жодній стрілянині не відстрілявшись чисто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількома годинами раніше відбулася класична змішана естафета. Представники нашої команди зробили багато неточних пострілів і фінішували за межею першої десятки.

Перемогу сенсаційно здобула збірна Росії.