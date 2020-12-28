Лідерка збірної України Ягупова змінила клуб у Туреччині

Лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар'єру в турецькому "Фенербахче".

Про це повідомляється на офіційному сайті стамбульського клубу. Ягупова підписала орендну угоду до кінця нинішнього сезону. Водночас після її завершення Аліна повернеться в "Чукурову".

У складі "Фенербахче" українка виступала минулого сезону, отримавши як гравчиня цього клубу титул MVP Євроліги-2020.

У "Чукуровій" Ягупова в нинішній першості в середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27.0 очка, робила 8.2 передачі та 6.0 підбирання. Контракт із цим турецьким клубом в Аліни передбачено на три роки.

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