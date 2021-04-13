Українку Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги
Українську зірку "Фенербахче" Аліну Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги.
Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА), наша співвітчизниця здобула перемогу одностайним рішенням. Більшість тренерів, вболівальників і представників ЗМІ віддали свій голос за неї.
"Фантастична гра Ягупової неодноразово потрапляла в добірку найкращих моментів Євроліги та дозволила їй набирати в середньому 20,6 очок, 7,6 підбирань, 4,4 асистів і 2,0 перехоплень за гру", – написали в ФІБА.
Відзначимо, що українка вже кілька разів у нинішньому сезоні потрапляла до символічної збірної та ставала найкращою баскетболісткою туру. Вона допомогла "Фенербахче" обіграти "Галатасарай" і вийти у Фінал чотирьох Євроліги.
Вирішальні матчі турніру відбудуться 16-18 квітня. У півфіналі 16 квітня команда Ягупової зіграє з російським БК УГМК.
Нагадаємо, що наша співвітчизниця розпочинала сезон 2020/21 у турецькій "Чукурові", але в зимове міжсезоння повернулася в "Фенербахче" на правах оренди. Саме в стамбульському клубі вона виграла MVP Євроліги в 2020 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ягупова прокоментувала отримання української державної винагороди, висловилася про невихід жіночої збірної України на Євробаскет-2021 і поділилася думкою про своїх індивідуальних нагороди.