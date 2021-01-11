Українець Михайлюк відіграв ще один матч НБА

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Баскетбол
1,4 т.
Святослав Михайлюк

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк провів не найкращий матч регулярного сезону НБА проти "Юти Джаз", а його команда програла з рахунком 86:96.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов на заміну та провів на майданчику 15 хвилин. На його рахунку 3 очки (0/1 двоочкові, 1/8 триочкових), 1 блокшот і 2 перехоплення.

Святослав Михайлюк кидає з дистанції

Для "Детройта" ця поразка стала вже восьмою в десяти матчах на старті чемпіонату. "Пістонс" посідає останнє місце в Східній конференції.

"Детройт" – "Юта" – 86:96 (19:34, 21:23, 28:17, 18:22)

"Детройт": Грант (28), Гріффін (10), Райт (6), Пламлі (6 + 8 підбирань), Джош Джексон (2) – старт; Бей (12), Окафор (6), Еллінгтон (6), Михайлюк (3), Джексон (3), Стюарт (2), Думбуя (2).

"Юта": Мітчелл (28), Конлі (22 + 6 передач), Богданович (7), Гобер (4 + 19 підбирань + 4 блокшоти), О'Ніл (0 + 8 підбирань) – старт; Кларксон (18), Інглс (9), Фейворс (6 + 14 підборів), Ньянг (2).

Святослав Михайлюк під 19-м номером

Інший українець Олексій Лень, який захищає кольори "Торонто Репторс", потрапив до заявки на поєдинок клубу проти "Голден Стейт Ворріорс" (105:106), але так і не з'явився на паркеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк починав свою кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". Він дебютував в українській Суперлізі в сезоні 2012/13, взявши участь у трьох іграх.

У 2013-му Святослав провів перший матч за збірну нашої країни до 16 років, а в 2014-му вперше одягнув футболку дорослої команди. У 2016-му він став найуспішнішим і найрезультативнішим баскетболістом "молодіжки".

Святослав Михайлюк пройшов під кільце

У 2014-му його запросили в один з університетів США. Завдяки успішним виступам за "Канзас Джейхокс" Михайлюк зацікавив "Лос-Анджелес Лейкерс" і підписав контракт з клубом на драфті НБА в 2018 році.

Він провів один сезон в "Лейкерс", після чого його обміняли в "Детройт". "Пістонс" хочуть продовжити угоду зі Святославом ще на чотири роки.

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