Украинец Михайлюк сыграл очередной матч НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел не самый лучший матч регулярного сезона НБА против "Юты Джаз", а его команда проиграла со счетом 86:96.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на замену и провел на площадке 15 минут. На его счету 3 очка (0/1 двухочковые, 1/8 трехочковые), 1 блок-шот и 2 перехвата.

Для "Детройта" это поражение стало уже восьмым в десяти матчах на старте чемпионата. "Пистонс" занимает последнее место в Восточной конференции.

"Детройт" – "Юта" – 86:96 (19:34, 21:23, 28:17, 18:22)

"Детройт": Грант (28), Гриффин (10), Райт (6), Пламли (6 + 8 подборов), Джош Джексон (2) – старт; Бей (12), Окафор (6), Эллингтон (6), Михайлюк (3), Джексон (3), Стюарт (2), Думбуя (2).

"Юта": Митчелл (28), Конли (22 + 6 передач), Богданович (7), Гобер (4 + 19 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (0 + 8 подборов) – старт; Кларксон (18), Инглс (9), Фэйворс (6 + 14 подборов), Ньянг (2).

Другой украинец Алексей Лэнь, который защищает цвета "Торонто Рэпторс", попал в заявку на поединок клуба против "Голден Стэйт Уорриорз" (105:106), но так и не появился на паркете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк начинал свою карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". Он дебютировал в украинской Суперлиге в сезоне 2012/13, приняв участие в трех играх.

В 2013-м Святослав провел первый матч за сборную нашей страны до 16 лет, а в 2014-м впервые надел футболку взрослой команды. В 2016-м он стал самым успешным и результативным баскетболистом "молодежки".

В 2014-м его пригласили в один из университетов США. Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" Михайлюк заинтересовал "Лос-Анджелес Лейкерс" и подписал контракт с клубом на драфте НБА в 2018 году.

Он провел один сезон в "Лейкерс", после чего его обменяли в "Детройт". "Пистонс" хотят продлить соглашение со Святославом еще на четыре года.