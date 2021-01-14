Українець Михайлюк став найкращим у матчі НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч у нинішньому сезоні НБА проти "Мілуокі Бакс", але його команда все одно програла з рахунком 101:110.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, відіграв 18 хвилин, вийшовши з лави запасних. За цей час він набрав 18 очок (4/5 двоочкові, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних), 1 підбирання та заробив 1 персональне зауваження.

Для "Пістонс" ця поразка стала вже дев'ятою на старті сезону. В їхньому активі дві перемоги, які були здобуті на домашньому майданчику.

Після поєдинку "Детройт" оголосив Михайлюка найкращим гравцем команди в поєдинку, опублікувавши відповідне фото у себе в Instagram.

"Детройт" – "Мілуокі" – 101:110 (13:27 34:31, 28:31, 26:21)

"Детройт": Грант (22), Гріффін (12 + 7 підбирань + 6 передач), Пламлі (7 + 13 підборів), Еллінгтон (5), Райт (3 + 8 підбирань + 7 передач) – старт; Михайлюк (18), Джош Джексон (11), Бей (10), Стюарт (9 + 7 підбирань), Лі (4), Окафор (0), Джексон (0).

"Мілуокі": Я. Адетокумбо (22 + 10 підбирань + 10 передач + 5 втрат), Холідей (21), Міддлтон (12 + 6 передач), Б. Лопес (9 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Дівінченцо ( 7 + 10 підборів) – старт; Форбс (13), Портіс (11), Коннотон (9), Огастін (6), Т. Адетокумбо (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк розпочав кар'єру в дитячій та юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він уперше вийшов на паркет в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах.

У 2013-му відбувся його дебют за збірну України до 16 років, а 2014-го – за дорослу національну команду. У 2016 році Святослава визнали найрезультативнішим і найуспішнішим гравцем "молодіжки".

Отримавши запрошення із США 2014 року, наш співвітчизник почав виступати за університетську команду "Канзас Джейхокс". Яскрава гра дозволила йому підписати контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА 2018 року.

Провівши сезон поруч із Леброном Джеймсом, Михайлюк переїхав до Детройта, ставши частиною обміну між клубами. Тепер "Пістонс" хочуть підписати нову чотирирічну угоду зі Святославом.