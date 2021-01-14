Украинец Михайлюк стал лучшим в матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в нынешнем сезоне НБА против "Милуоки Бакс", но его команда все равно проиграла со счетом 101:110.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, отыграл 18 минут, выйдя со скамейки запасных. За это время он набрал 18 очков (4/5 двухочковые, 2/4 трехочковые, 4/5 штрафные) и сделал 1 подбор при 1 персональном замечании.

Для "Пистонс" это поражение стало уже девятым на старте сезона. В их активе две победы, которые были добыты на домашней площадке.

После поединка "Детройт" объявил Михайлюка лучшим игроком команды в поединке, опубликовав соответствующее фото у себя в Instagram.

"Детройт" – "Милуоки" – 101:110 (13:27, 34:31, 28:31, 26:21)

"Детройт": Грант (22), Гриффин (12 + 7 подборов + 6 передач), Пламли (7 + 13 подборов), Эллингтон (5), Райт (3 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Михайлюк (18), Джош Джексон (11), Бей (10), Стюарт (9 + 7 подборов), Ли (4), Окафор (0), Джексон (0).

"Милуоки": Я. Адетокумбо (22 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Холидэй (21), Миддлтон (12 + 6 передач), Б. Лопес (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (7 + 10 подборов) – старт; Форбс (13), Портис (11), Коннотон (9), Огастин (6), Т. Адетокумбо (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013-м состоялся его дебют за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016 году Святослава признали самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Получив приглашение из США в 2014 году, наш соотечественник начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс". Яркая игра позволила ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА в 2018 году.

Проведя сезон рядом с Леброном Джеймсом, Михайлюк переехал в Детройт, став частью обмена между клубами. Теперь "Пистонс" хотят подписать новое четырехлетнее соглашение со Святославом.