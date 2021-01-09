Українець Михайлюк допоміг своїй команді перемогти в НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк допоміг своєму клубу здобути важку перемогу в матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч проти "Фінікса" завершилася в овертаймі з рахунком 110:105. Це стало другою перемогою "Пістонс" в регулярному сезоні-2021.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, з'явився на паркеті в кінці першої чверті і зіграв 17 хвилин. За цей час баскетболіст збірної України набрав 6 очок (0/1 двоочкових, 2/8 триочкових), віддав одну передачу і зробив один перехоплення. У пасиві Свята одна втрата.

Детройт – Фінікс 110:105 OT (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, 17:12)

Д: Грант (31 + 10 підборів), Райт (16 + 6 передач), Гріффін (16 + 12 підборів), Пламлі (12), Джош Джексон (5) – старт; Бей (10), Михайлюк (6), Роуз (4), Окафор (4), Думбуя (3), Джексон (3), Стюарт (0), Еллінгтон (0).

Ф: Букер (23 + 5 втрат), Ейтон (14 + 12 підборів), Пол (11 + 7 підбирань + 9 передач), Краудер (6), Бріджес (6 + 8 підбирань) – старт; Геллоуей (17), Шарич (12), К. Джонсон (10), Пейн (6), Картер (0).

Ще один представник України Олексій Лень, який виступає за "Торонто", вперше вийшов у стартовій п'ятірці. У матчі проти "Сакраменто", уродженець Антрацита відіграв 5 хвилин, за які не встиг відзначитися результативними діями.

Сакраменто – Торонто 123:144 (43:35, 31:36, 29:40, 20:33)

З: Фокс (23), Барнс (21 + 8 передач), Хілд (15 + 6 передач), Беглі (15), Холмс (10) – старт; Халібертон (15 + 8 передач), Робінсон (9), Джозеф (6), Гай (3), Джеймс (2), Бьеліца (2), Вудард (2), Ремзі (0).

Т: Ванвліт (34 + 7 передач), Пауелл (22), Сіака (17 + 9 підбирань + 12 передач), Анунобі (8), Лінь (0) – старт; Буше (23 + 10 підборів), Девіс (18), Флінн (12), Томас (3), Ватанабе (3 + 7 підбирань), Бембро (2), Уотсон (2), Харріс (0), Джонсон (0) .

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк починав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він вперше вийшов в українській Суперлізі, відігравши 3 матчі.

У 2013 році наш співвітчизник дебютував за національну збірну до 16 років, а в 2014-му – за дорослу команду. З 2016-му він став найрезультативнішим і успішним баскетболістом "молодіжки".

У 2014 році Михайлюк переїхав в США і почав грати за університетський клуб "Канзас Джейхокс", яскраві виступи за який дозволили українцю підписати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА в 2018-му.

У 2019 його обміняли в "Детройт". Зараз "Пістонс" готові запропонувати Святославу нову чотирирічну угоду.