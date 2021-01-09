Украинец Михайлюк помог своей команде победить в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк помог своему клубу добыть сложную победу в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча против "Финикса" завершилась в овертайме со счетом 110:105. Это стало второй победой "Пистонс" в регулярном сезоне-2021.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, появился на паркете в конце первой четверти и сыграл 17 минут. За это время баскетболист сборной Украины набрал 6 очков (0/1 двухочковых, 2/8 трехочковых), отдал одну передачу и совершил один перехват. В пассиве Свята одна потеря.

Детройт – Финикс 110:105 OT (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, 17:12)

Д: Грант (31 + 10 подборов), Райт (16 + 6 передач), Гриффин (16 + 12 подборов), Пламли (12), Джош Джексон (5) – старт; Бей (10), Михайлюк (6), Роуз (4), Окафор (4), Думбуя (3), Джексон (3), Стюарт (0), Эллингтон (0).

Ф: Букер (23 + 5 потерь), Эйтон (14 + 12 подборов), Пол (11 + 7 подборов + 9 передач), Краудер (6), Бриджес (6 + 8 подборов) – старт; Гэллоуэй (17), Шарич (12), К. Джонсон (10), Пэйн (6), Картер (0).

Еще один представитель Украины Алексей Лэнь, выступающий за "Торонто",впервые вышел в стартовой пятерке. В матче против "Сакраменто", уроженец Антрацита отыграл 5 минут, за которые не успел отличиться результативными действиями.

Сакраменто – Торонто 123:144 (43:35, 31:36, 29:40, 20:33)

С: Фокс (23), Барнс (21 + 8 передач), Хилд (15 + 6 передач), Бэгли (15), Холмс (10) – старт; Халибертон (15 + 8 передач), Робинсон (9), Джозеф (6), Гай (3), Джеймс (2), Бьелица (2), Вудард (2), Рэмзи (0).

Т: Ванвлит (34 + 7 передач), Пауэлл (22), Сиакам (17 + 9 подборов + 12 передач), Ануноби (8), Лень (0) – старт; Буше (23 + 10 подборов), Дэвис (18), Флинн (12), Томас (3), Ватанабе (3 + 7 подборов), Бембри (2), Уотсон (2), Харрис (0), Джонсон (0).

Напомним, что Святослав Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он впервые вышел в украинской Суперлиге, отыграв 3 матча.

В 2013 году наш соотечественник дебютировал за национальную сборную до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую команду. В 2016-м он стал самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк переехал в США и начал играть за университетский клуб "Канзас Джейхокс", яркие выступления за который позволили украинцу подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА в 2018-м.

В 2019 году его обменяли в "Детройт". Сейчас "Пистонс" готовы предложить Святославу новое четырехлетнее соглашение.