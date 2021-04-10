Олексій Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень став найрезультативнішим українцем в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА), першим серед представників нашої країни побивши позначку в 4000 очок за кар'єру в НБА.

Це досягнення 27-річний уродженець Антрацита встановив у переможному матчі регулярного сезону НБА проти "Голден Стейт" (110:107), обійшовши Віталія Потапенка (3995 очок).

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі і за 20 хвилин, проведених на майданчику, набрав 15 очок (5/9 двоочкових, 5/5 штрафних). Також у статистиці баскетболіста збірної України 5 підбирань, 1 атакувальна передача, 2 перехоплення та 1 блокшот за 2 персональних зауваженнях.

"Голден Стейт" – "Вашингтон" 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

Голден Стейт: Каррі (32), Убре (23), Уайзмен (18), Віггінс (15 + 7 підбирань + 6 передач), Грін (5 + 8 передач) – старт; Чи (10), Бейзмор (4), Пул (0), Луні (0).

Вашингтон: Хачімура (22), Біл (20 + 6 передач + 6 втрат), Вестбрук (19 + 14 підбирань + 14 передач + 6 втрат), Лень (15), Авдія (2) – старт; Р. Лопес (20 + 8 підбирань), Бертанс (6), Сміт (4), Нето (2), Метьюз (0).

Нагадаємо, що Лень вперше заявив про себе на чемпіонаті України серед юнаків у складі Луганської області. У 2010-му Олексій перейшов до "Дніпра", а через рік виграв першість нашої країни серед дублерів і був визнаний найкращим гравцем сезону на своїй позиції.

У 2013 році українець потрапив в НБА, підписавши контракт із "Фінікс Санз" за підсумками драфту. Під час урочистої церемонії Леня вибрали під п'ятим номером у першому раунді. Після п'яти сезонів у команді наш співвітчизник недовго виступав за "Атланту Гокс", "Сакраменто Кінгз" і "Торонто Репторс".

Центровий проводить 8-й сезон в НБА, зігравши в 509 поєдинках. У середньому він набирає 7,8 очка за матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Лень став одним із найкращих гравців своєї команди в грі проти "Детройт Пістонс".