Алексей Лэнь стал самым результативным украинцем в истории НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь стал самым результативным украинцем в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первым среди представителей нашей страны побив отметку в 4000 очков за карьеру в НБА.

Это достижение 27-летний уроженец Антрацита установил в победном матче регулярного сезона НБА против "Голден Стейт" (110:107), обойдя Виталия Потапенко (3995 очков).

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и за 20 минут проведенных на площадке набрал 15 очков (5/9 двухочковых, 5/5 штрафных). Также в статистике баскетболиста сборной Украины 5 подборов, 1 атакующая передача, 2 перехвата и 1 блок-шот при 2 персональных замечаниях.

"Голден Стэйт" – "Вашингтон" 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

Голден Стэйт: Карри (32), Убре (23), Уайзмен (18), Уиггинс (15 + 7 подборов + 6 передач), Грин (5 + 8 передач) – старт; Ли (10), Бэйзмор (4), Пул (0), Луни (0).

Вашингтон: Хачимура (22), Бил (20 + 6 передач + 6 потерь), Уэстбрук (19 + 14 подборов + 14 передач + 6 потерь), Лэнь (15), Авдия (2) – старт; Р. Лопес (20 + 8 подборов), Бертанс (6), Смит (4), Нето (2), Мэтьюз (0).

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. В 2010-м Алексей перешел в "Днепр", а через год выиграл первенство нашей страны среди дублеров и был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

В 2013 году украинец попал в НБА, подписав контракт с "Финикс Санз" по итогам драфта. Во время торжественной церемонии Лэня выбрали под пятым номером в первом раунде. После пяти сезонов в команде наш соотечественник недолго выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Центровой проводит 8-й сезон в НБА, сыграв в 509 поединках. В среднем он набирает 7,8 очков за матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Лэнь стал одним из лучших игроков своей команды в игре против "Детройт Пистонс".