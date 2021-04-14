Михайлюк вийшов на четверте місце в рейтингу найрезультативніших українців у НБА

Атакувальний захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк набрав п'ять очок у матчі з "Ютою Джаз" (96:106) і піднявся на четверте місце в рейтингу найрезультативніших українців в історії НБА.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), тепер на рахунку вихованця школи "Черкаських Мавп" 1021 очко, що на два більше, ніж в Олександра Волкова, якого нещодавно внесли до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

Тепер п'ятірка найрезультативніших українців у НБА має такий вигляд:

1. Олексій Лень ("Фінікс", "Атланта", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон", 2013-наш час) – 4009 очок;

2. Віталій Потапенко ("Клівленд", "Бостон", "Сіетл", "Сакраменто", 1996-2007) – 3995;

3. Станіслав Медведенко ("Лейкерс", "Атланта", 2000-2007) – 1390;

4. Святослав Михайлюк ("Лейкерс", "Детройт", "Оклахома-Сіті", 2018-наш час) – 1021;

5. Олександр Волков ("Атланта", 1989-1992) – 1019.

Святослав Михайлюк обійшов Олександра Волкова ФБУ

Нагадаємо, що Михайлюк розпочинав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах. У 2013 році його вперше викликали до збірної до 16 років, 2014-го Святослав пробився у дорослу національну команду, а 2016-го став найрезультативнішим і найуспішнішим гравцем "молодіжки".

Святослав Михайлюк у складі "Детройта"

Українець зробив собі ім'я завдяки виступам за університетський клуб "Канзас Джейхокс". Це дозволило йому потрапити в НБА за підсумками драфту 2018 року. Він підписав контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс", а потім двічі ставав частиною обміну. Спочатку Михайлюк опинився в "Детройт Пістонс", а зараз грає за "Оклахому".

Святослав Михайлюк в "Оклахомі"

Всього на його рахунку 148 матчів у Лізі. В середньому за гру він набирає 6,9 очка, 1,7 підбирань, 1,5 передач і реалізує 36,8% триочкових кидків.

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