Михайлюк провів один з найкращих матчів у кар'єрі та допоміг команді перемогти в НБА

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк провів один з найкращих матчів у своїй кар'єрі та допоміг команді перемогти "Торонто Репторс" у регулярному сезоні НБА з рахунком 113:103.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" розпочав поєдинок у старті і відіграв 36 хвилин. За цей час він набрав 22 очки (5/6 двоочкових, 4/8 триочкових, 0/1 штрафних), 9 підбирань, 2 блок-шоти, а також припустився 4 втрат. Наш співвітчизник побив рекорди кар'єри за кількістю підбирань (9), підборів у захисті (8), блок-шотів (2), точних влучань із гри (9), а до найкращого показника результативності Святославу не вистачило трьох очок.

Клуб Михайлюка здобув 20-ту перемогу в регулярному сезоні, зігравши 47 матчів. Його команда йде на 13-му місці в Західній конференції.

"Оклахома" – "Торонто" 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

"Оклахома": Михайлюк (22 + 9 підбирань), Браун (20 + 12 підборів), Робі (17 + 10 підборів), Маледон (11 + 7 підбирань), Вільямс (10 + 8 підбирань) – старт; Міллер (11), Джексон (12), Хол (5), Бредлі (5 + 7 підборів).

"Торонто": Трент мл. (31), Анунобі (20 + 11 підборів), ВанВліт (18 + 7 передач + 5 перехоплень + 4 блокшотов), Сіака (14 + 7 підбирань), Буше (10), Джонсон (8) Флінн (2), Бейнс ( 0), Ватанабе (0), Худ (0).

Гравці "Оклахоми" NBA

Нагадаємо, що Святослав розпочав кар'єру в дитячій і юнацькій школах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 відбувся його дебют в українській Суперлізі, а в 2013-му – за збірну України до 16 років. За дорослу національну команду він вперше зіграв у 2014-му, а в 2016-му був визнаний найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Михайлюк прийняв запрошення зі США і почав виступати в поєдинках Національної асоціації студентського спорту (NCAA) у складі університетської команди "Канзас Джейхокс". У 2018 році українець підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА, а через рік його обміняли в "Детройт Пістонс". Після двох сезонів у клубі Святослав став гравцем "Оклахоми".

Михайлюк у складі "Детройта"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший українець Олексій Лень з "Вашингтон Візардс" встановив особистий рекорд результативності в нинішньому сезоні Ліги.