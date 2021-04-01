Михайлюк провел один из лучших матчей в карьере и помог команде победить в НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел один из лучших матчей в своей карьере и помог команде победить "Торонто Рэпторс" в регулярном сезоне НБА со счетом 113:103.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" начал поединок в старте и отыграл 36 минут. За это время он набрал 22 очка (5/6 двухочковые, 4/8 трехочковые, 0/1 штрафные), 9 подборов, 2 блок-шота, а также допустил 4 потери. Наш соотечественник побил рекорды карьеры по количеству подборов (9), подборов в защите (8), блок-шотов (2), точных попаданий с игры (9), а до лучшего показателя результативности Святославу не хватило трех очков.

Клуб Михайлюка одержал 20-ю победу в регулярном сезоне, сыграв 47 матчей. Его команда идет на 13-м месте в Западной конференции.

"Оклахома" – "Торонто" 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

"Оклахома": Михайлюк (22 + 9 подборов), Браун (20 + 12 подборов), Роби (17 + 10 подборов), Маледон (11 + 7 подборов), Уильямс (10 + 8 подборов) – старт; Миллер (11), Джексон (12), Холл (5), Брэдли (5 + 7 подборов).

"Торонто": Трент мл. (31), Ануноби (20 + 11 подборов), ВанВлит (18 + 7 передач + 5 перехватов + 4 блокшота), Сиакам (14 + 7 подборов), Буше (10), Джонсон (8) Флинн (2), Бэйнс (0), Ватанабе (0), Худ (0).

Игроки "Оклахомы" NBA

Напомним, что Святослав начал карьеру в детской и юношеской школах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 состоялся его дебют в украинской Суперлиге, а в 2013-м – за сборную Украины до 16 лет. За взрослую национальную команду он впервые сыграл в 2014-м, а в 2016-м был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать в поединках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе университетской команды "Канзас Джейхокс". В 2018 году украинец подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА, а через год его обменяли в "Детройт Пистонс". После двух сезонов в клубе Святослав стал игроком "Оклахомы".

Михайлюк в составе "Детройта"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинец Алексей Лэнь из "Вашингтон Уизардс" установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне Лиги.