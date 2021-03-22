Михайлюк провів перший яскравий матч за новий клуб, Лень встановив особистий рекорд сезону НБА

Український захисник "Оклахома-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк показав результативний баскетбол у другому матчі за свій новий клуб і допоміг йому перемогти "Х'юстон Рокетс" в поєдинку НБА з рахунком 114:112.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" вийшов на майданчик з лавки запасних і провів на ній 21 хвилину. За цей час він набрав 15 очок (3/6 триочкових, 3/5 двоочкових), 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, зробив 4 втрати і заробив 1 персональне зауваження.

Для "Оклахоми" ця перемога стала 18-ю в 42 матчах нинішнього регулярного сезону. Команда посідає 12-те місце в Західній конференції.

"Х'юстон" – "Оклахома-Сіті" 112:114 (22:31 40:35, 23:24 27:24)

"Х'юстон": Вуд (27 + 8 підбирань), Уолл (24 + 7 передач), Оладіпо (23 + 6 передач), Хауз (18 + 8 підбирань), Тейт (8 + 9 підборів) – старт; Вілсон (8), Портер (4), Мартін (0), Браун (0).

"Оклахома-Сіті": Дорт (23), Робі (18 + 8 підбирань), Браун (13 + 14 підборів), Маледон (12), Покушевскі (9 + 9 підбирань) – старт; Джексон (15), Михайлюк (15), Вільямс (7), Джером (2).

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності в нинішньому сезоні в матчі проти "Бруклін Нетс", але його команда все одно програла з рахунком 106:113.

Наш співвітчизник відіграв 29 хвилин, вийшовши у стартовій п'ятірці. Він набрав 20 очок (8/12 двоочкових, 4/5 штрафних), 9 підбирань, 1 передачу, 2 блок-шоти, а також 4 фоли і 1 втрату.

На рахунку "Візардс" 15 перемог і 26 поразок в 41 поєдинку Ліги. Це дозволяє команді посідати 13-те місце в Східній конференції.

"Бруклін" – "Вашингтон" 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

"Бруклін": Ірвінг (28 + 7 підбирань + 6 передач), Харден (26 + 8 передач), Джордан (12), Харріс (10), Грін (3) – старт; Клекстон (16), Браун (8), Т. Джонсон (5), Шемет (3), Гріффін (2).

"Вашингтон": Вестбрук (29 + 13 підбирань + 13 передач + 8 втрат), Хачімура (20 + 10 підборів), Лень (20 + 9 підбирань), Біл (17 + 6 втрат), Метьюз (6) – старт; Р. Лопес (12), Бонга (2), Авдія (0), Нето (0).

Нагадаємо, що Михайлюк починав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь в трьох поєдинках. У 2013-му його вперше викликали до збірної України до 16 років, а в 2014-му Святослав вперше зіграв за дорослу національну команду. У 2016-му його визнали найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Завдяки успішним виступам за "Канзас Джейхокс" в Національній асоціації студентського спорту (NCAA) його обрали під 47-м номером на драфті 2018 року. Михайлюк відіграв один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а потім перейшов в "Детройт Пістонс", звідки його обміняли в "Оклахому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому матчі за "Пістонс" Святослав встановив рекорд своєї кар'єри в НБА.