Баскетболіст збірної України допоміг "Барселоні" обіграти "Реал" в Ель-Класико

Центровий збірної України та "Барселони" Артем Пустовий допоміг команді здобути виїзну перемогу над "Реалом" у чемпіонаті Іспанії з баскетболу.

Наш співвітчизник провів на майданчику 13,5 хвилин, набравши 4 очки (1/2 двоочкові, 2/2 штрафні), 4 підбирання та 1 втраті та 1 персональному зауваженні. Коли він перебував на паркеті, "Барселона" набрала на п'ять очок більше, ніж "Реал".

У перших трьох чвертях точилася рівна боротьба, жодна з команд не могла піти у відрив. Все змінилося в середині вирішального відрізка матчу, коли каталонці видали результативну серію з рахунком 16:4, що й забезпечило їм позитивний результат.

"Реал" – "Барселона" – 82:87 (22:23 24:23, 19:18, 17:23)

"Реал": Тавареш (11 + 11 підборів), Лапровіттола (8), Козюр (8), Абальде (8), Гаруба (0) – старт; Серхіо Юль (14), Дек (12), Керролл (10), Томпкінс (6), Тейлор (5).

"Барселона": Міротіч (26 + 10 підборів), Хіггінс (12), Калатес (7), Пустовий (4), Абрінес (2) – старт; Куріч (14), Ханга (10), Оріола (10), Шмітс (2).

Ця поразка стала для "Реала" першою в сезоні. Мадридці лідирують в таблиці, вигравши 14 матчів з 15, а каталонці йдуть третіми з 13 перемогами в 16 поєдинках.

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