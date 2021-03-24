"Київ-Баскет" не зміг вийти до чвертьфіналу Кубку Європи ФІБА

Столичний баскетбольний клуб "Київ-Баскет" в 1/8 фіналу Кубку Європи ФІБА програв ізраїльській команді "Іроні" з містечка Ніс-Ціона і завершив виступ у турнірі.

Поєдинок у межах "пузиря" вiдбувся у Палаці спорту в нідерландському Хертогенбосi і завершився з рахунком 90:76.

Матч почався в рівній боротьбі. Обидві команди демонстрували непогану точність і не боялися боротися під кільцями. Перевага українців стала проявлятися у другій чверті.

Точні триочкові Мішули й ефектні проходи Близнюка стали основою для ривка київського клубу. Рахунок 14:3 відправив ізраїльтян у нокдаун.

На жаль, нокауту не вийшло. Ситуація кардинально перевернулася після перерви. Номінальні господарі вийшли на другу половину максимально зарядженими і просто зім'яли киян. Рахунок у третій чверті 26-6 не залишив шансів нашим баскетболістам на позитивний результат.

Нагадаємо, на стадії 1/8 і 1/4 фіналу команди грають по одному матчу між собою. Чвертьфінали заплановано 25-26 березня в тих самих містах. Завершиться розіграш Кубку Європи Фіналом чотирьох у квітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні баскетбольний клуб "Прометей" із Кам'янського в 1/8 фіналу сенсаційно поступився бельгійському "Монсу" і вилетів із турніру. Свій виступ у Кубку Європи ФІБА завершив і "Дніпро", програвши румунськiй "Ораді".

Раніше БК "Прометей" вийшов у Фінал чотирьох Європейської жіночої ліги, обігравши литовський "Кібіркштіс".