Чемпіон України: люди виїжджають з Донецька – для них це рай. Відчуття – ніби вийшли з в'язниці

Чемпіон України-2012 року в складі БК "Донецьк" Максим Пустозвонов розповів, як зараз жахливо почуваються люди на тимчасово окупованих територіях України на сході країни.

За словами баскетболіста "Будівельника", який в січні взяв прізвище Звонов, його знайомі розповідають. що кожна поїздка з "ДНР" перетворюється на подію.

"Хто взагалі міг подумати, що таке трапиться? Навіть в найгіршому розкладі я не міг уявити, що в Україні почнеться війна. Люди виїжджають з Донецька в той же Харків – і це для них навіть не відпустка, а справжній рай. Комендантської години немає, відчуття – як ніби вийшли з в'язниці. І я їх чудово розумію", – цитує Звонова Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим розповів про тяжке становище жителів тимчасово окупованих територій України на сході країни, назвавши ситуацію "жахливою".

Відзначимо, що колишній легіонер "Шахтаря" Факундо Феррейра розповів, як починалася війна в Донецьку. Аргентинський нападник згадав, що спочатку контроль над містом утримували українські поліцейські, однак через деякий час все перейшло до рук людей в балаклавах і з автоматами.