"Будівельник" проти "Одеси": анонс Суперліги Паріматч 15 квітня

"Будівельник" прийме на домашньому майданчику "Одесу" в єдиному матчі Суперліги Паріматч, який відбудеться 15 квітня.

"Будівельник" – "Одеса"

Київ, СК "Венето-Спорт"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Obozrevatel

У попередньому поєдинку "Будівельник" здобув вражаючу перемогу над "Хіміком", встановивши кілька рекордів сезону, і тепер спробує обіграти "Одесу" вперше в сезоні. Тільки команда Олега Юшкіна та "Київ-Баскет" ще не програвали підопічним Ігорса Міглінієкса в нинішньому чемпіонаті.

Гості зберігають математичні шанси на плей-оф, але в те, що їм вдасться змістити "Мавп" з восьмого місця, віриться насилу. Одесити виграли на чотири матчі менше і провели на три поєдинки більше, здолавши в п'яти останніх протистояннях тільки головних аутсайдерів сезону "Миколаїв".

"Будівельник" є фаворитом зустрічі як команда, яка є однією з найкращих у лізі в другій половині сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня було зіграно три матчі, в центральному з яких один одному протистояли лідери Суперліги – "Дніпро" і "Київ-Баскет".