У Суперлізі Паріматч відбулися поєдинки 14 квітня

У чемпіонаті України з баскетболу в середу, 14 квітня, граються чергові поєдинки в Суперлізі Паріматч.

"Прометей" на рідному майданчику в Кам'янському здолав "Миколаїв" (110:82), "Запоріжжя" переміг "Черкаські Мавпи" (78:69), а "Дніпро" грає з "Київ-Баскетом".

У першій 10-хвилинці Прометей зміг заволодіти 13-очковим гандикапом. Вдалося це завдяки значно кращій реалізації та командній грі. Підопічні Ронена Гінзбурга закинули 9 разів, з яких 4 – триочкові, а також зробили 6 результативних передач. На це Миколаїв відповів лише п’ятьма влучаннями з фарби й одним асистом. Корабели впевненіше виглядали лише під щитами, зробивши 14 підбирань проти 11.

У наступній чверті у Прометея збився приціл, і вони реалізували лише 1 триочковий із 6 спроб. Проте компенсували це відмінною грою у фарбі – 10 закинутих. Навіть 3 влучання з дальньої і 24 набрані очки загалом за чверть не допомогли Миколаєву забрати 10-хвилинку до свого активу.

Після перерви Прометей не зменшував свого тиску. За 20 хвилин вони поклали ще 9 триочкових у ціль. Варто відзначити відмінну гру Вона та Стефенса, які з 15 реалізованих дальніх господарями записали до свого активу 9. Також чудовий матч видав Сидоров, який майже оформив дабл-дабл із 19 очок та 9 передач. Третина асистів Прометея у цьому матчі належить саме йому. Все це дозволило здобути Ронену Гінзбургу дебютну перемогу за кермом команди – 110:82.

Прометей – Миколаїв 110:82 (23:10, 29:24, 28:28, 30:20)

Прометей: Вон 19 очок + 2 підбирання + 5 передач, Беліков 13 очок + 1 передача, Стефенс 20 очок + 4 підбирання + 2 передачі, Маєрс 11 очок + 4 підбирання + 2 передачі, Сидоров 19 очок + 5 підбирань + 9 передач, Еванс 6 очок + 4 підбирання

Миколаїв: Колтер 7 очок + 4 передачі, Приймак 12 очок + 9 підбирань, Дубоненко 10 очок + 2 підбирання, Конате 6 очок + 6 підбирань + 4 передачі, Едріан 14 очок + 6 підбирань, Едж 16 очок + 3 підбирання + 4 передачі

БК Запоріжжя здобув важливу домашню перемогу в матчі проти Черкаських Мавп.

Команда Валерія Плеханова програла першу чверть, але три наступних виграла. Граючи без Джоша Форчуна, господарі майданчику контролювали гру до її завершення і здобули третю перемогу в чотирьох поєдинках сезонної серії з Мавпами — 78:69.

Завдяки цій перемозі запоріжці закріпились на п’ятій позиції, здобувши 19 перемогу в 33 матчах регулярного чемпіонату, а Мавпи продовжують знаходитись на 8-му місці і, цілком ймовірно, залишаться на своїй позиції до плей-оф.

Запоріжжя — Черкаські Мавпи 78:69 (16:24, 26:18, 22:15, 14:12)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київський "Будівельник" у вівторок, 13 квітня, переміг удома " Хімік" у черговому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Паріматч – 98:80.