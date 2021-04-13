"Будівельник" з рекордами сезону переміг "Хімік" в Суперлізі Паріматч

Київський "Будівельник" у вівторок, 13 квітня. переміг вдома "Хімік" в черговому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Паріматч – 98:80.

Дебют зустрічі та вся перша половина тривали практично за рівної боротьби. Гості виграли стартову 10-хвилинку в чотири очка. Та вже в другій чверті кияни виправили становище. Більш зосереджений захист та кураж від Гейба Дево забезпечили Будівельнику на велику перерву три очки переваги. Американець крім іншого реалізував три триочкових. Кияни щоправда в першій половині більше припускалися втрат.

По перерві ситуація суттєво змінилася. Поступово у гостей гра розладналася, натомість кияни з кожною хвилиною набирали більше впевненості і переваги. А той самий Дево продовжував невпинно набирати очки.

Гості спробували схаменутися на останніх хвилинах заключної чверті, та було вже пізно. Надто багато южненці втратили в попередній чверті, часу та сил на виправлення не залишилося.

У підсумку Будівельник здобув третю перемогу в сезонній серії з Хіміком та 17-ту загалом у чемпіонаті.

Герої матчу

Беззаперечним MVP матчу став легіонер киян Гейб Дево. Його 40 очок (8/9 двоочкових, 6/8 триочкових, 6/7 штрафних) та 45 балів РЕ стали новими персональними рекордами сезону в Суперлізі Паріматч.

Наступний матч

Кияни вже за два дні знову вдома зіграють з одеситами. Хімік 18 квітня гратиме в Миколаєві.

Будівельник (Київ) – Хімік (Южне) – 98:80 (18:22, 28:21, 28:10, 24:27)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 11 квітня, "Тернопіль" на своєму майданчику дотиснув "Миколаїв" (85:75), а "Київ-Баскет" добув виїзну перемогу над "Одесою" (74:70).