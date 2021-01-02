ЗМІ назвали ім'я загиблого в новорічну ніч чиновника ОГП

Працівником Офісу генерального прокурора України, про смерть якого стало відомо 1 січня, може бути начальник відділу звернень громадян установи Євген Котенко.

Про це повідомило видання "Українська правда" із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що його тіло знайшли за 500 метрів від готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині.

За попередньою інформацією, він святкував новий рік у готелі "Бреч" разом зі своєю дружиною Юлією. Близько другої ночі він нібито пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.

Як зазначають джерела видання, камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг. Попередньою причиною смерті може бути переохолодження.

Видимих тілесних ушкоджень на його тілі або слідів боротьби не виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 1 січня на базі відпочинку в Чернігівській області помер заступник начальника одного з управлінь Офісу генерального прокурора України.