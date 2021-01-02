СМИ назвали имя погибшего в новогоднюю ночь чиновника ОГП

Работником Офиса генерального прокурора Украины, о смерти которого стало известно 1 января, может быть начальник отдела обращений граждан учреждения Евгений Котенко.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что его тело нашли за 500 метров от гостиничного комплекса в селе Бречь на Черниговщине.

По предварительной информации, он праздновал новый год в гостинице "Бречь" вместе со своей женой Юлией. Около двух ночи он якобы пошел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

Как отмечают источники издания, камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти может быть переохлаждение.

Видимых телесных повреждений на его теле или следов борьбы не обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 1 января на базе отдыха в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора Украины.