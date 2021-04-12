Ювелірів, яких рекламувала зірка 'Кварталу 95', звинуватили в плагіаті прикрас

Компанія "Золотий вік", яку рекламувала зірка "Кварталу 95" Олена Кравець, на початку 2021 року випустила колекцію каблучок, ідентичну ювелірним виробам бренда "Guzema Fine Jewelry", створеним ще 2016 року.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала засновниця ювелірного бренда Валерія Гузема. Вона зазначила, що "Золотий вік" не додав жодних нових елементів до скопійованих каблучок.

"По всій Україні розташовані білборди з відомою співачкою в каблучках, які повністю копіюють ті, що я розробила для своєї першої колекції та вчасно отримала патент на промислові зразки", – написала Гузема.

Авторка ювелірних виробів також продемонструвала патент, який підтверджує належність їй ідеї каблучок із кульками. Валерія Гузема також зазначила, що у компанії проігнорували її звернення, не захотівши пояснити та врегулювати ситуацію, яка склалася, тому вона й оприлюднила все у соцмережі.

"Для мене неприпустимо думати, що в наш час велика корпорація може так просто використовувати результати роботи іншої людини у своїх комерційних цілях, нехтуючи її правами", – зазначила жінка.

Наразі Гузема звернулася до суду з вимогою до "Золотого віку" припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки запатентованих каблучок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що студія "Квартал 95" сплагіатила ідею номера, де Володимир Зеленський і його колега Юрій Крапов без рук грають на роялі.