Яка насправді ефективність китайської вакцини Sinovac: з'явилося пояснення

Загальна ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac від коронавірусу, яку закупила Україна, становить 78%, проте якщо враховувати легкі випадки без госпіталізацій – вона на рівні 50,4%.

Таке пояснення спірних даними, які розділили вчених і ЗМІ, дали в Інституті Бутантата, передає Reuters.

Відзначимо, що минулого тижня бразильські дослідники показали результати, що показують ефективність вакцини в 78% в легких і важких випадках COVID-19. У той же час нічого не було сказано про іншу групу "дуже легких" заражених серед тих, хто отримав вакцину, і не потребував клінічної допомоги.

Медичний директор клінічних досліджень в Інституті Бутантата Рікардо Паласіос пояснив, що вакцина показала 100% захист у важких випадках захворювання. Водночас найнижчий показник, зареєстрований в клінічних випробуваннях, був для випадків, які вважалися дуже легкими. Всього в цій групі було 167 добровольців з 12 476.

"Ми передбачали, що вакцина буде менш ефективною в легких випадках і більш високою в важких випадках. Ми змогли продемонструвати це. Це ефективна вакцина", – підкреслили в Інституті.

Також Паласіос додав, що жоден з добровольців, яким було зроблено щеплення CoronaVac, не був госпіталізований з симптомами COVID-19.

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