Водіїв в Україні попередили про туман та ожеледицю
У вівторок, 5 січня, на більшій частині території України спостерігатиметься туман, а також існує ризик утворення ожеледиці на дорогах через мокрий сніг у деяких областях.
Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, видимість буде обмежена 200-500 м. У зв'язку із цим синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
Крім того, пресслужба Укравтодору попередила, що у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Львівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях очікується невеликий дощ.
Через це покриття на дорогах державного значення стане мокрим. Ожеледиця ж прогнозується у Карпатах (спричинить мокрий сніг) та на північному сході.
Втім для уникнення аварійних ситуацій на дорогах державного значення відповідні служби провели обробку покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів та заокруглених ділянок. Тож проїзд скрізь забезпечено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 січня в Україні також оголошували перший рівень небезпечності через туман. Тоді він так само огорнув майже всю Україну, крім Житомирщини, Київщини, Сумщини та Чернігівщини.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 5 січня в Україну з південного заходу Європи прийде циклон "Ахмет" (Ahmet), який принесе опади в багато областей.