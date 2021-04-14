Викладачка харківської академії – про Донбас: добре, що є Путін

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Скандал з викладачкою Харківської державної академії культури

Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна зробила заяву про те, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.

Відповідний коментар жінка залишила під постом у Facebook співробітниці благодійного фонду "Харків з тобою" Олени Рофе (Ребека Бека) 13 квітня. Уже ввечері вівторка свої повідомлення викладачка видалила, а записи в акаунті зробила недоступними.

Волонтерка зробила репост зі сторінки перекладача і журналіста Олександра Міхельсона про "два види" корисних ідіотів "для Кремля".

"Одні вважають, що Путін лізе в Україну, тому що тут є російськомовні, а не було б російськомовних – не ліз би. Другі вважають, що Путін лізе в Україну, тому що тут утискають російськомовних, а не утискали б – не ліз би", – написав Міхельсон.

До обговорення підключилася і Сємєйкіна. У коментарях викладачка харківського вишу назвала такі міркування автора "випендрьожем".

"А куди лізуть не російськомовні?.. Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може всіх не доб'ють", – написала доцентка.

Коментар жінки
Коментар жінки

Коментаторів обурила позиція жінки й один із них назвав її "ватяною". На це викладачка відповіла різкими висловлюваннями, повторивши пропагандистські тези.

"Нічого за 30 років самі не зробили і не навчилися. Тільки ображати та кричати речівки", – написала вона.

Крім того, передає "РБК-Україна", на своїй сторінці в Facebook Сємєйкіна раніше публікувала розповідь одного з "ДНРівців" про "крах української економіки".

Продовження суперечки в коментарях

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше викладачка Національного університету "Львівська політехніка" Ольга Мерье потрапила в скандал через дискримінацію представників ЛГБТ, яких вона назвала "хворими".

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