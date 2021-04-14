Викладачка харківської академії – про Донбас: добре, що є Путін

Доцентка Харківської державної академії культури Наталя Сємєйкіна зробила заяву про те, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.

Відповідний коментар жінка залишила під постом у Facebook співробітниці благодійного фонду "Харків з тобою" Олени Рофе (Ребека Бека) 13 квітня. Уже ввечері вівторка свої повідомлення викладачка видалила, а записи в акаунті зробила недоступними.

Волонтерка зробила репост зі сторінки перекладача і журналіста Олександра Міхельсона про "два види" корисних ідіотів "для Кремля".

"Одні вважають, що Путін лізе в Україну, тому що тут є російськомовні, а не було б російськомовних – не ліз би. Другі вважають, що Путін лізе в Україну, тому що тут утискають російськомовних, а не утискали б – не ліз би", – написав Міхельсон.

До обговорення підключилася і Сємєйкіна. У коментарях викладачка харківського вишу назвала такі міркування автора "випендрьожем".

"А куди лізуть не російськомовні?.. Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може всіх не доб'ють", – написала доцентка.

Коментаторів обурила позиція жінки й один із них назвав її "ватяною". На це викладачка відповіла різкими висловлюваннями, повторивши пропагандистські тези.

"Нічого за 30 років самі не зробили і не навчилися. Тільки ображати та кричати речівки", – написала вона.

Крім того, передає "РБК-Україна", на своїй сторінці в Facebook Сємєйкіна раніше публікувала розповідь одного з "ДНРівців" про "крах української економіки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше викладачка Національного університету "Львівська політехніка" Ольга Мерье потрапила в скандал через дискримінацію представників ЛГБТ, яких вона назвала "хворими".