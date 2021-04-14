Преподаватель академии в Харькове – о Донбассе: хорошо, что есть Путин

Доцент Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина сделала заявление о том, что президент России Владимир Путин якобы "защищает русскоязычных" на Донбассе.

Соответствующий комментарий женщина оставила под постом в Facebook сотрудницы благотворительного фонда "Харьков с тобой" Елены Рофе (Ребека Бека) 13 апреля. Уже вечером вторника свои сообщения преподавательница удалила, а записи в аккаунте сделала недоступными.

Волонтер сделала репост со страницы переводчика и журналиста Александра Михельсона о "двух видах" полезных идиотов "для Кремля".

"Одни считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь есть русскоязычные, а не было бы русскоязычных – не лез бы. Вторые считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь притесняют русскоязычных, а не ущемляли бы – не лез бы", – написал Михельсон.

К обсуждению подключилась и Семейкина. В комментариях преподавательница харьковского вуза назвала такие рассуждения автора "выпендрежем".

"А куда лезут не русскоязычные?.. Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", – написала доцент.

Комментаторов возмутила позиция женщины и один из них назвал ее "ватной". На это преподавательница ответила резкими высказываниями, повторив пропагандистские тезисы.

"Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать речевки", – написала она.

Кроме того, передает "РБК-Украина", на своей странице в Facebook Семейкина ранее публиковала рассказ одного из "ДНРовцев" о "крахе украинской экономики".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее преподавательница Национального университета "Львовская политехника" Ольга Мерье попала в скандал из-за дискриминации представителей ЛГБТ, которых она назвала "больными".