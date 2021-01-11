Військова ЗСУ, яка втратила на війні ногу, народила сина

Військова Збройних сил України Ольга Бенда, яка втратила під час боїв на Донбасі ногу, вдруге стала мамою – жінка народила сина. Українцям вона запам'яталася завдяки символічній фотосесії із захисницями – у ній Героїня знялася у вишиванці, вінку, військовому однострої та з протезом.

Про радісну новину Бенда сама розповіла на особистій сторінці у Facebook. Судячи, з її допису, малюк народився на саме Різдво – 7 січня.

"Я стала вдруге мамою. Не передати словами ті емоції, які вирують всередині. Так незвично, ніхто по ребрах вже не б'є, не підпирає їх своїми ніжками, мені буде не вистачати цих відчуттів. За 9 місяців звикаєш. Діма щасливий, він також дуже чекав на появу братика. Я вже в очікуванні на їх знайомства, це так хвилює", – написала жінка.

За інформацією "Вісника", Бенда познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на війні. У травні 2017 року, на День матері, під час обстрілу під Авдіївкою вона втратила ногу – ворожий снаряд вибухнув просто біля захисниці. Коханий допомагав Бенді під час реабілітації після важкого поранення, і вже у грудні 2017 року пара одружилася.

Нагадаємо, що Ольга Бенда стала єдиною жінкою, яка взяла участь у Марафоні морської піхоти США на протезі. Своїм вчинком вона хотіла спонукати кожного, хто опинився у складній ситуації, жити повноцінним життям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські волонтери розповіли про військову медичку на псевдо Магнезія, яка змогла врятувати з поля бою п'ятьох тяжко поранених воїнів. На Донбасі захисниця служить уже впродовж трьох років.