Военная ВСУ, которая потеряла на войне ногу, родила сына

Военная Вооруженных сил Украины Ольга Бенда, которая потеряла во время боев на Донбассе ногу, второй раз стала мамой – женщина родила сына. Украинцам она запомнилась благодаря символической фотосессии с защитницами – в ней Героиня снялась в вышиванке, венке, военной форме и с протезом.

О радостной новости Бенда сама рассказала на личной странице в Facebook. Судя по ее сообщению, малыш родился как раз на Рождество – 7 января.

"Я стала второй раз мамой. Не передать словами те эмоции, которые бушуют внутри. Так необычно, никто по ребрам уже не бьет, не подпирает их своими ножками, мне будет не хватать этих ощущений. За 9 месяцев привыкаешь. Дима счастлив, он также очень ждал появления братика. Я уже в ожидании их знакомства, это так волнующе", – написала женщина.

По информации "Вестника", Бенда познакомилась со своим будущим мужем на войне. В мае 2017 года, в День матери, во время обстрела под Авдеевкой она потеряла ногу – вражеский снаряд взорвался прямо возле защитницы. Любимый помогал Бенде во время реабилитации после тяжелого ранения, и уже в декабре 2017 года пара поженилась.

Напомним, что Ольга Бенда стала единственной женщиной, которая приняла участие в Марафоне морской пехоты США на протезе. Своим поступком она хотела побудить всех, кто оказался в сложной ситуации, жить полноценной жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские волонтеры рассказали о военном медике с позывным Магнезия, которая смогла спасти с поля боя пятерых тяжело раненых воинов. На Донбассе защитница служит уже три года.