Війська РФ на Донбасі влаштували "полювання" на безпілотники ОБСЄ – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі перешкоджають роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розгорнутій в Україні для звітування щодо безпекової ситуації, режиму припинення вогню та розведення сил і засобів.

Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що незаконні збройні формування ігнорують вимоги мандата СММ, вдаючись до глушіння її безпілотників та заборони допуску патрулів місії до окремих районів у ОРДЛО.

"Починаючи з лютого 2021 року, відмічається кореляція між збільшенням випадків різноманітних порушень Мінських домовленостей із боку збройних формувань РФ та фактів перешкоджання роботі СММ у цих районах", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, відповідно до аналізу щоденних звітів СММ ОБСЄ за березень 2021 року зафіксовано 92 факти глушіння БПЛА СММ, а за перший тиждень квітня 2021 року 50 таких випадків.

Операція Об'єднаних сил / Facebook

Крім того, як вказано у повідомленні, підрозділами Збройних сил зафіксовано роботу станцій перешкод РФ, що зосереджені на Сєверодонецькому напрямку в районах населених пунктів Кадіївка, Дебальцево, на Авдіївському напрямку в районі населеного пункту Донецьк та на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Безіменне.

Операція Об'єднаних сил / Facebook

"Патрулі СММ ОБСЄ також систематично стикаються з обмеженнями свободи їх пересування на тимчасово окупованій території, де під різними приводами найманці РФ не дозволяють патрулям заїжджати в окремі райони, про що Місія детально інформує в своїх щоденних звітах. У березні 2021 року було зафіксовано 9 таких випадків, а вже станом на 8 квітня мали місце 13 фактів перешкоджання свободи пересування представників ОБСЄ", – вказано у повідомленні.

У штабі ООС також наголосили, що основною метою окупаційної влади ОРДЛО є дискредитація роботи СММ ОБСЄ, що дозволить розповсюджувати пропаганду зі звинуваченням ЗСУ в ескалації збройного конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід заявила, що російські формування і сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі повинні відвести озброєння, а також забезпечити захист цивільного населення.