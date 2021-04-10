Войска РФ на Донбассе устроили "охоту" на беспилотники ОБСЕ – штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе препятствуют работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, развернутой в Украине для отчетности по безопасностной ситуации, режиму прекращения огня и разведению сил и средств.

Об этом сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, что незаконные вооруженные формирования игнорируют требования мандата СММ, прибегая к глушению ее беспилотников и запрету допуска патрулей миссии к отдельным районам в ОРДЛО.

"Начиная с февраля 2021 года отмечается корреляция между увеличением случаев различных нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ и фактов препятствования работе СММ в этих районах", – сказано в сообщении.

В частности, согласно анализу ежедневных отчетов СММ ОБСЕ за март 2021 года зафиксировано 92 факта глушения БПЛА СММ, а за первую неделю апреля 2021 года 50 таких случаев.

Операция объединенных сил / Facebook

Кроме того, как сказано в сообщении, подразделениями Вооруженных сил зафиксирована работа станций помех РФ, которые сосредоточены на Северодонецком направлении в районах населенных пунктов Кадиевка, Дебальцево, на Авдеевском направления в районе населенного пункта Донецк и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Безымянное.

Операция объединенных сил / Facebook

"Патрули СММ ОБСЕ также систематически сталкиваются с ограничениями свободы их передвижения на временно оккупированной территории, где под разными предлогами наемники РФ не позволяют патрулям заезжать в отдельные районы, о чем Миссия подробно информирует в своих ежедневных отчетах. В марте 2021 года было зафиксировано 9 таких случаев, а уже по состоянию на 8 апреля имели место 13 фактов препятствования свободе передвижения представителей ОБСЕ", – сказано в сообщении.

В штабе ООС также отметили, что основной целью оккупационных властей ОРДЛО является дискредитация работы СММ ОБСЕ, что позволит распространять пропаганду по обвинению ВСУ в эскалации вооруженного конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что российские формирования и силы Операции Объединенных сил на Донбассе должны отвести вооружение, а также обеспечить защиту гражданского населения.