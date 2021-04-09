Генсекретарка ОБСЄ закликала відвести озброєння на Донбасі та забезпечити доступ спостерігачів

Російські формування і сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі повинні відвести озброєння, а також забезпечити захист цивільного населення.

Про це в інтерв'ю ТАСС заявила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід. Окрім того, вона закликала забезпечити безперешкодний доступ спостерігачам.

"Я наполегливо закликаю всі сторони виконувати і повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили і засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури", – сказала Шмід.

Генсекретарка ОБСЄ також закликала сторони проявити стриманість і припинити ескалацію конфлікту.

"Приєднуючись до закликів із боку багатьох держав – учасниць ОБСЄ, я теж закликаю до стриманості й негайної деескалації напруженості. Я також знову підкреслюю, що Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні має бути забезпечено безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території країни для виконання її мандата", – підкреслила Шмід.

Вона додала, що вирішити конфлікт можна лише за допомогою мінських угод, які складаються з протоколу, меморандуму і низки заходів.

Зазначимо, що безпілотники СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі військову техніку РФ, розташовану з порушенням ліній відведення. Біля Бойківського зафіксували 14 танків Т-72, а поблизу Покровки – 18 танків, шість причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" і три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента України заявили, що на сході України може статися нова ескалація конфлікту.