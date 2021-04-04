В Україну повернуться нічні морози, дощ і сніг: з'явився новий прогноз погоди

Погода в Україні у понеділок, 5 квітня, буде прохолодною. Максимально високою температура повітря буде на заході країни до +14 градусів. Однак вже з середини тижня підуть дощі та снігопад.

Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її прогнозом, протягом дня середня температура буде близько +7+12 градусів.

"Найсвіжіше буде в прибережних наших зонах, очікується +4+9 градусів, а в Карпатах навіть у денні години – до "мінусів". Невеликий мороз очікується найближчої ночі в більшості наших регіонів, крім південних", – зазначила вона.

5 квітня на заході України, хоча і буде відносно тепліше, однак комфортність розмиється сильним південно-західним вітром, додала метеорологиня.

Діденко сказала, що періодичні дощі пройдуть на півдні, на сході України і місцями в центральних областях, тих, які східніше. На решті території країни без істотних опадів.

У Києві в ніч на 5 квітня очікується від 1 морозу до 3 градусів тепла, вдень близько +10 градусів. Опади не передбачаються.

Однак Діденко попередила, що вже з вівторка, 6 квітня, в Україну на західні області почне заходити холодна повітряна маса, яка пошириться до 8 квітня. За її прогнозом, з півдня прижене циклон з опадами.

"І, об'єднавшись, вологий циклон з півдня і холодна повітряна маса з півночі, зумовлять вкрай несприятливу погоди в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер. На Заході, Півночі і місцями в центральних областях ймовірні снігопади та налипання мокрого снігу", – попередила синоптикиня.

На сході, півдні і центрі України також очікуються дощі. До того ж в регіонах прогнозується штормовий вітер.

У Києві можливий мокрий сніг та сильний вітер протягом 7-8 квітня.

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