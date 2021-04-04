В Украину вернутся ночные морозы, дождь и снег: появился новый прогноз погоды

Погода в Украине в понедельник, 5 апреля, будет прохладной. Максимально высокой температура воздуха буде на западе страны до +14 градусов. Однако уже с середины недели пойдут дожди и снегопад.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в течение дня средняя температура будет около +7+12 градусов.

"Свежее будет в прибрежных наших зонах, ожидается +4+9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы – до "минусов". Небольшой мороз ожидается ближайшей ночью в большинстве наших регионов, кроме южных", – отметила она.

5 апреля на западе Украины, хотя и будет относительно теплее, однако комфортность размоется сильным юго-западным ветром, добавила метеоролог.

Диденко сказала, что периодические дожди пройдут на юге, на востоке Украины и местами в центральных областях, тех, которые восточнее. На остальной территории страны без существенных осадков.

В Киеве в ночь на 5 апреля ожидается от 1 мороза до 3 градусов тепла, днем ​​около +10 градусов. Осадки не предвидятся.

Однако Диденко предупредила, что уже со вторника, 6 апреля, в Украину на западные области начнет заходить холодная воздушная масса, которая распространится до 8 апреля. По ее прогнозу, с юга пригонит циклон с осадками.

"И, объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера, обусловят крайне неблагоприятную погоды в среду-четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер. На Западе, Севере и местами в центральных областях вероятные снегопады и налипание мокрого снега", – предупредила синоптик.

На востоке, юге и центре Украины также ожидаются дожди. К тому же в регионах прогнозируется штормовой ветер.

В Киеве возможен мокрый снег и сильный ветер в течение 7-8 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на апрель и май в Украине.