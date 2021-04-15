В Україні ввели нову відпустку і декрет для чоловіків: у Раді ухвалили законопроєкт

Чоловіки в Україні на законних підставах можуть взяти відпустку на два тижні в разі народження дитини, а також на рівних із дружиною піти у декрет на три роки.

Відповідне рішення 269 голосами підтримали у Верховній Раді, передає кореспондент OBOZREVATEL. Законопроєкт ухвалили у другому читанні (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).

За чинним законодавством чоловіки в Україні можуть піти у відпустку з догляду за дитиною, якщо їх делегує дружина (мама малюка). Тобто жінка має надати довідку, що виходить на роботу, а потім чоловіку дозволять піти у декрет. Законопроєкт змінює ці правила.

Пропонується:

будь-хто з батьків може оформити відпустку на три роки з догляду за дитиною на рівних умовах,

запроваджується додаткова відпустка для чоловіків терміном 14 днів під час народження дитини за рахунок роботодавця. Її можна взяти протягом трьох місяців із дня народження дитини. Це дозволить родині побути разом у момент появи у них малюка.

"Сьогодні вже молоді родини, чоловіки і хлопці, активно долучаються до догляду за дітьми – змінюють підгузки, беруть на себе відповідальність за годування. Вони повноцінно розділяють із матір’ю дитини обов’язки з догляду. Багато міжнародних компаній, які працюють в Україні, вже зараз надають відпустку під час народження дитини до 40 днів. Ми, як держава, пропонуємо додаткову 14-денну оплачувану відпустку при народженні для чоловіків. І урівноважуємо право матері й батька брати відпустку з догляду за дитиною до 3 років", – розповіла OBOZREVATEL ініціаторка документа, нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

Окрім того, гендерне питання вирівняли і щодо скороченого робочого дня. Тепер право на це мають як тато, так і мама дитини до 14 років або дитини з інвалідністю.

Раніше OBOZREVATEL дізнавався у багатодітних мам, чи підтримують вони таку ініціативу. Президентка Асоціації багатодітних сімей "АММА" Юлія Ібрагім упевнена, що такий крок – необхідність.

"Зараз тільки мама йде в декрет, отримує виплати. Але в сім'ї тато має не останню роль. Важливо, щоб тато в цьому брав участь. Не був усунений. Я на 100% підтримую, і нехай вистачить мудрості у наших народних депутатів ухвалити цей законопроєкт", – розповіла Юлія.

У Раді документ теж підтримують не лише жінки. Чоловіки брали участь у його розробці та голосували "за". Нардеп Олексій Жмеренецький зазначив, що підтримує "рівність економічних стимулів".