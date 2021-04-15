В Україні ввели нову відпустку і декрет для чоловіків: у Раді ухвалили законопроєкт

Антоніна Карташева Особисті фінанси 19:50, 15.04.2021 Оновлено: 20:11, 15.04.2021

Чоловіки в Україні на законних підставах можуть взяти відпустку на два тижні в разі народження дитини, а також на рівних із дружиною піти у декрет на три роки.

Відповідне рішення 269 голосами підтримали у Верховній Раді, передає кореспондент OBOZREVATEL. Законопроєкт ухвалили у другому читанні (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).

За чинним законодавством чоловіки в Україні можуть піти у відпустку з догляду за дитиною, якщо їх делегує дружина (мама малюка). Тобто жінка має надати довідку, що виходить на роботу, а потім чоловіку дозволять піти у декрет. Законопроєкт змінює ці правила.

Пропонується:

  • будь-хто з батьків може оформити відпустку на три роки з догляду за дитиною на рівних умовах,

  • запроваджується додаткова відпустка для чоловіків терміном 14 днів під час народження дитини за рахунок роботодавця. Її можна взяти протягом трьох місяців із дня народження дитини. Це дозволить родині побути разом у момент появи у них малюка.

"Сьогодні вже молоді родини, чоловіки і хлопці, активно долучаються до догляду за дітьми – змінюють підгузки, беруть на себе відповідальність за годування. Вони повноцінно розділяють із матір’ю дитини обов’язки з догляду. Багато міжнародних компаній, які працюють в Україні, вже зараз надають відпустку під час народження дитини до 40 днів. Ми, як держава, пропонуємо додаткову 14-денну оплачувану відпустку при народженні для чоловіків. І урівноважуємо право матері й батька брати відпустку з догляду за дитиною до 3 років", – розповіла OBOZREVATEL ініціаторка документа, нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

Окрім того, гендерне питання вирівняли і щодо скороченого робочого дня. Тепер право на це мають як тато, так і мама дитини до 14 років або дитини з інвалідністю.

Раніше OBOZREVATEL дізнавався у багатодітних мам, чи підтримують вони таку ініціативу. Президентка Асоціації багатодітних сімей "АММА" Юлія Ібрагім упевнена, що такий крок – необхідність.

"Зараз тільки мама йде в декрет, отримує виплати. Але в сім'ї тато має не останню роль. Важливо, щоб тато в цьому брав участь. Не був усунений. Я на 100% підтримую, і нехай вистачить мудрості у наших народних депутатів ухвалити цей законопроєкт", – розповіла Юлія.

У Раді документ теж підтримують не лише жінки. Чоловіки брали участь у його розробці та голосували "за". Нардеп Олексій Жмеренецький зазначив, що підтримує "рівність економічних стимулів".

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

В Англії похвалили Зінченка за гру в чвертьфіналі ЛЧ проти "Боруссії" Д

Усіх українців переведуть на нові газові тарифи: платитимуть цілий рік, а ціна злетить

Зниклого на Київщині 2-річного Богдана Уніченка знайшли живим. Фото

На Донбасі пес урятував воїнів ЗСУ, знешкодивши російську міну. Відео

Как флавоноиды влияют на коронавирус SARS-CoV-2: зарубежные исследования