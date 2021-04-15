В Украине ввели новый отпуск и декрет для мужчин: в Раде приняли законопроект

Антонина Карташева Личные финансы 19:50, 15.04.2021 Обновлено: 20:07, 15.04.2021

Мужчины в Украине на законных основаниях могут взять отпуск на две недели при рождении ребенка, а также на равных с женой пойти в декрет на три года.

Соответствующее решение 269 голосами поддержали в Верховной Раде, передает корреспондент OBOZREVATEL. Законопроект приняли во втором чтении (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

По действующему законодательству мужчины в Украине могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, если их делегирует жена (мама малыша). То есть, женщина должна предоставить справку, что выходит на работу, а потом мужу позволят уйти в декрет. Законопроект меняет эти правила.

Предлагается:

  • любой из родителей может оформить отпуск на три года по уходу за ребенком на равных условиях,

  • вводится дополнительный отпуск для мужчин сроком 14 дней при рождении ребенка за счет работодателя. Его можно взять в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Это позволит семье побыть вместе в момент появления у них малыша.

"Сегодня уже молодые семьи, мужчины и юноши, активно приобщаются к уходу за детьми – меняют подгузники, берут на себя ответственность за кормление. Они полноценно разделяют с матерью ребенка обязанности по уходу. Многие международные компании, которые работают в Украине, уже сейчас предоставляют отпуск при рождении ребенка до 40 дней. Мы, как государство, предлагаем дополнительную 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении для мужчин. И уравновешиваем право матери и отца брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет", – рассказала OBOZREVATEL инициатор документа, нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина.

Кроме того, гендерный вопрос выровняли и по сокращенного рабочего дня. Теперь право на это имеют как папа, так и мама ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Ранее OBOZREVATEL узнавал в многодетных мам поддерживают ли они такую инициативу. Президенткой Ассоциации многодетных семей "АММА" Юлия Ибрагим уверена, что такой шаг – необходимость.

"Сейчас только мама уходит в декрет, получает выплаты. Но в семье папа имеет не последнюю роль. Важно, чтобы папа в этом участвовал. Не был устранен. Я на 100% поддерживаю и пусть хватит мудрости у наших народных депутатов принять этот законопроект", – рассказала Юлия.

В Раде документ тоже поддерживают не только женщины. Мужчины участвовали в его разработке и голосовали "за". Нардеп Алексей Жмеренецький отметил, что поддерживает "равенство экономических стимулов".

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