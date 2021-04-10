На коронавірус в Україні захворіли понад 17 тисяч за добу, померли майже 400 осіб
Станом на ранок суботи, 10 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 841 137 випадків коронавірусної інфекції. З них17 463 – виявлені за минулу добу, 684 – діти, 394 – медики.
Від COVID-19 в країні померли вже 36 779 осіб (+398 за добу), а 1 405 826пацієнтів (+10 722 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.
Здійснено тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861). Госпіталізовано 4709 осіб.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;
Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;
Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;
Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;
Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;
Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;
Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;
Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;
Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;
Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;
Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;
Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;
Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;
Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;
Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;
Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;
Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;
Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;
Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;
Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;
Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;
Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;
Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;
Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар з Ізраїлю Борис Бриль заявив, що в Україні багатьох пацієнтів з коронавірусом госпіталізують через те, що їх залікували антибіотиками. За словами фахівця, у них за це посадили б в тюрму.