В Україні побито рекорд смертності від коронавірусу

В Україні за минулу добу, 23 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей із початку пандемії.

Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 342 пацієнтів. Попередній рекорд смертності був встановлений 22 березня – 333 смерті від COVID-19.

Найбільше заражених 23 березня померло в Києві – 49, Одеській області – 28 та Київській області – 21. Один пацієнт помер у Луганській області, по три хворих померли в Кіровоградській і Чернігівській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я надали свіжі дані про вакцинацію від COVID-19 в Україні. Упродовж минулої доби найбільше щеплень зробили в декількох "червоних" регіонах.