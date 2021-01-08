В Україні запрацював локдаун "зимових канікул": що тепер під забороною

У п'ятницю, 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин (локдаун) проти поширення коронавірусу (COVID -19).

Рішення щодовведення локдауну було прийнято на засіданні уряду 9 грудня. Триватиме такий карантин до 24 січня. OBOZREVATEL пояснив, які заборони посилили та що буде працювати на локдані.

Локдаун передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять всі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Залишилися працювати:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі, АЗС (без зон харчування);

відповідно, буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

продовжать роботу супермаркети, якщо в них не менше 60% площі відведено для торгівлі їжею, ліками, засобами гігієни та зв'язку.

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні;

будуть доступними місця для технічного обслуговування і ремонту авто, проходити спортивні заходи професійних клубів, але без глядачів.

Крім цього, з обмеженнями "помаранчевої" зони продовжить працювати громадський транспорт. В уряді пояснили, що це необхідно, щоб люди могли їздити на роботу на ті підприємства, які будуть працювати в період посиленого карантину:

Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількістю місць для сидіння.

Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. При цьому під час подорожей за кордон слід перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлені для українців.

Оператори поштового зв'язку продовжать роботу в звичайному режимі.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив карантин і режим НС в Україні до 28 лютого 2021 року.

Чим відрізняється карантин від локдауна

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки і жорстке обмеження пересування в межах міста і країни. У той же час карантин – це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, при цьому не впливаючи істотно на звичний ритм життя населення.

Як повідомлявOBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду перед впровадженням в країні загальнонаціонального посиленого карантину з 8 до 24 січня.