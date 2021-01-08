В Украине заработал локдаун "зимних каникул": что теперь под запретом

В пятницу, 8 января, в Украине начался жесткий карантин (локдаун) против распространения коронавируса (COVID-19).

Решение о введении локдауна было принято на заседании правительства 9 декабря. Продлится такой карантин до 24 января. OBOZREVATEL пояснил, какие запреты усилили и что будет работать на локдауне.

Локдаун предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

Остались работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы, АЗС (без зон питания);

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

продолжат работу супермаркеты, если в них не менее 60% площади отведено для торговли едой, лекарствами, средствами гигиены и связи.

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении;

будут доступными места для технического обслуживания и ремонта авто, проходить спортивные мероприятия профессиональных клубов, но без зрителей.

Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт. В правительстве объяснили, что это необходимо, чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина:

Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.

Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Кроме того, Кабинет министров продлил карантин и режим ЧС в Украине до 28 февраля 2021 года.

Чем отличается карантин от локдауна

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание перед внедрением в стране общенационального усиленного карантина с 8 до 24 января.