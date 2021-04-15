В Україні зайнято майже 60% ліжок із киснем для хворих на COVID-19

Станом на ранок 15 квітня в Україні зайнято 58,8% ліжок із киснем для хворих на коронавірус.

Найвищий показник спостерігається в місті Києві – 79,8%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Наступними в статистиці опинилися Миколаївська – 76,3%, Київська – 74,7%, Львівська – 74,1%, Одеська – 71,1%, Сумська – 66,7% і Хмельницька області – 65,9%.

Найнижчі показники заповнюваності ліжок із киснем – в Івано-Франківській – 30,9%, Закарпатській – 33,4% і Херсонській областях – 34%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні епідемія COVID-19 починає спадати. Він зазначив, що зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Але поки в багатьох регіонах ситуація стабілізується.