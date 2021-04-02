Україна опинилася на 3 місці в Європі за смертністю від COVID-19 – KSE

Україна опинилася на третьому місці за кількістю смертей від коронавірусу після Польщі та Чехії серед європейських країн із населенням понад 10 млн осіб.

Згідно з даними Київської школи економіки (KSE), ще три тижні тому країна перебувала на дев'ятому рядку в статистиці, передає "Сегодня".

Наразі в Україні кількість померлих від COVID-19 за добу перевищує пікові показники осінньої хвилі на 34% і продовжує зростати. За захворюваністю Україна в п'ятірці країн із найгіршою ситуацією, разом із Румунією, Польщею, Чехією, Швецією.

"Чи поганий це тренд і чи вийдемо ми на перше місце? Ми бачимо, що до першого місця великий розрив. На першому місці зараз Чехія – 24,7 померлих на 100 тис. населення, в Україні – 9,7. Тому найближчим часом Україна не вийде на перше місце. Але рівень смертності в Україні залишається одним із найбільших на 100 тис. населення в Європі і у світі – і буде рости ще щонайменше два тижні", – розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні за минулу добу, 1 квітня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей з початку пандемії. Хвороба забрала життя 433 пацієнтів.